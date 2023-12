L'ACDA tra le prime aziende in Piemonte ad adottare il bilancio di sostenibilità

È in distribuzione il Bilancio di Sostenibilità 2022 di Acda. Nonostante non fossimo obbligati a redigerlo, abbiamo voluto rendere pubblico il nostro impegno nel perseguire e adeguarci agli obiettivi fissati dalla Agenda 2030, aprendoci alla sfida della valutazione aziendale secondo la conformità ai parametri ESG (Environmental, Social, Governance).



Il bilancio di sostenibilità vuole essere la testimonianza del nostro impegno verso i temi della sostenibilità che abbiamo abbracciato a pieno titolo nella nostra visione e missione aziendale e a cui non possiamo e non vogliamo più sottrarci.



Un’attenzione particolare è dedicata ai nostri utenti e all’innovazione dei processi che stiamo portando avanti con determinazione.



Ci stiamo strutturando per affrontare le tante tappe che dobbiamo traguardare per raggiungere una piena incorporazione dei temi della sostenibilità in ogni processo della nostra attività. Siamo convinti che riusciremo ad essere un’azienda migliore, più dinamica, più moderna, pienamente sostenibile nel medio lungo termine.



“È un primo passo di un percorso che sappiamo essere altamente sfidante. Una bussola che orienta e ispira la strategia e la mission di ACDA verso un modello di sviluppo sostenibile ed inclusivo. Nessuno può tirarsi indietro rispetto all’obiettivo della riduzione delle emissioni climalteranti. Grande è la soddisfazione per esser tra la prime aziende ‘pubbliche’ in Piemonte ad averlo adottato” dichiara Giuseppe Delfino, Amministratore delegato di Acda Spa.