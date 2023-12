Per il Rotary Club Savigliano scambio degli auguri a La Porta delle Langhe

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.

Il Natale è la festa più attesa. Anche quest’anno il Rotary Club Savigliano lo ha celebrato in un incontro conviviale che si è svolto lunedì 18 dicembre presso l’elegante struttura della Porta delle Langhe, ricca di luminosi e suggestivi addobbi natalizi.

Dopo i sempre emozionanti inni con l’onore alle bandiere, il prefetto Sandro Sandra ha presentato gli ospiti, ha poi preso la parola il presidente Lodovico Buscatti che, ricordato il certificato di apprezzamento a livello mondiale anche del Distretto 2032 ricevuto lo scorso anno, ha ripercorso i punti salienti delle attività del Club nei primi sei mesi dell’anno rotariano '23-24 soffermandosi su programmi in corso e le attuali atroci guerre nel mondo.

In merito, ha ricordato il tema End War Now espresso a ottobre e oggetto poi anche d’una spilla distrettuale distribuita, nel corso della sua recente visita a Savigliano, dal governatore Remo Gattiglia.

Dopo cena, alcuni soci e ospiti hanno intrattenuto i presenti con lettura di poesie dialettali di Nino Costa e la serata è proseguita con l’esibizione di Simona Colonna, da anni ospite del club. Compositrice, musicista e cantautrice, voce calda, fluida, avvolgente, canta, accompagnata dal suo violoncello, musiche e tradizioni della nostra terra. Tra varie melodie e canti natalizi, ha anche coinvolto i presenti nel cantare alcune strofe, in lingua originale, di “So this is Christmas” di John Lennon e Yoko Ono, canzone natalizia ma anche inno alla pace, alla speranza e protesta contro le guerre.