Record di visite al Presepe vivente di Prea: registrati oltre 4mila passaggi

La serata della Vigilia di Natale è stata impreziosita dalla celebrazione della Santa Messa nella chiesa della Santissima Trinità, nel cuore della borgata, mentre la rappresentazione del Presepe del 26 dicembre è stata ripresa dalle telecamere di Telecupole, che andrà in onda nei prossimi giorni a partire da questa sera (mercoledì 27 dicembre alle 20.40 circa).

"Siamo rimasti molto soddisfatti di come sono andate le prime due serate del presepe - commenta a nome degli "Amici di Prea" il presidente Gianmarco Allegro - "Abbiamo registrato oltre 4mila passaggi, con la presenza di tantissimi bambini che guardano meravigliati i vari mestieri e la tradizione della nostra valle. Gli apprezzamenti più belli da parte dei visitatori sono stati per la cura dei dettagli e per la passione e l'impegno che ogni figurante mette nel rappresentare un particolare mestiere. Grazie a tutti i volontari e i collaboratori che consentono la buona riuscita dell'evento".

Il Presepe Vivente di Prea andrà in scena ancora il 5 gennaio alle 20.30