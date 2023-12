“Requiem di provincia” il libro di Davide Longo sui segreti della provincia piemontese

Lo scrittore Davide Longo presenterà il suo ultimo romanzo “Requiem di provincia” (Einaudi Editore) venerdì 29 dicembre alle 17,30 al Centro polifunzionale (ex Casermette) in via Circonvallazione.

L’autore, originario di Carmagnola, vive Torino ma è legato alla montagna e alla valle Varaita in particolare, dove ha creato il progetto di ospitalità e scrittura.

Nel suo quinto romanzo l’indagine parte da un’acciaieria.

Si farà un salto indietro nel tempo, all'origine di tutto ciò che ha reso unici e indimenticabili i protagonisti dei suoi libri. Il commissario Arcadipane con l’amico Bramard.

È il 1987, Corso Bramard è commissario di polizia e Vincenzo Arcadipane è il suo braccio destro. Eric Delarue, poco più di cinquant’anni, origini francesi, bello, istrionico, di successo, sposato con una donna ricca, veniva chiamato dagli operai della fabbrica di cui era il responsabile Julio, come Julio Iglesias di cui aveva l’irresistibile sorriso.

Chi poteva odiare uno così al punto da sparargli sulla porta di casa? Un caso davvero complesso, la cui soluzione tocca a Bramard e Arcadipane.

Dialogando con Livio Partiti il noto scrittore torinese svelerà ai suoi lettori i retroscena di questo romanzo.

L’incontro, organizzato con la collaborazione del Comune di Casteldelfino, fa parte della rassegna culturale “Aleve Libre” che per la stagione diventa “d’Uvern”.

Come consuetudine seguirà aperitivo.