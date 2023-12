Difendersi dalle truffe: grande partecipazione all’incontro dei Carabinieri a Borgo San Dalmazzo

Nel pomeriggio dello scorso 22 dicembre, nei nuovi locali del centro parrocchiale dedicato al beato Carlo Acutis, si è svolto un incontro nel corso del quale i Carabinieri di Borgo San Dalmazzo hanno informato i presenti sul pericolo delle truffe, soprattutto ai danni degli anziani.

L’evento, che è stato promosso e organizzato dall’Arma dei Carabinieri, d’intesa con l’Amministrazione locale, è stato introdotto dall’assessora Michela Galvagno.

Il capitano Maurizio Tosco, comandante della locale Compagnia Carabinieri, e il luogotenente Antonio Sollazzo, comandante della stazione borgarina, hanno illustrato ai numerosi presenti le tecniche normalmente utilizzate dai criminali per portare a termine truffe telefoniche, telematiche e porta a porta. L’attenzione si è concentrata soprattutto su alcuni casi che si sono recentemente verificati sul territorio, in particolare sulla truffa del finto incidente causato da un congiunto e sono stati forniti suggerimenti utili per evitare di essere raggirati.

A tutti è stata ricordata l’importanza di tenere sempre alta la soglia di attenzione, di diffidare di chi chiede soldi e li pretende subito. In ogni caso, l’invito è sempre quello di chiamare senza indugio il 112, per segnalare persone o mezzi che destano sospetti, ma anche semplicemente per avere dei chiarimenti.