Italiano di 40 anni e dipendente a tempo indeterminato: ecco l'identikit del mutuatario tipo in Piemonte

La stretta creditizia e nuove nuvole nere all'orizzonte fanno temere una nuova fase di recessione, che potrebbe avere conseguenze anche sul settore immobiliare, così da rendere per molti più difficile acquistare casa o accendere un mutuo. Ed allora una indagine completa sul settore dei mutui ipotecari deve prendere in esame anche il profilo socio-demografico di coloro che sottoscrivono i finanziamenti. Kìron, storico partner di Tecnocasa, ha analizzato le caratteristiche di coloro che in Piemonte si muovono sul mercato del credito in un contesto economico in evoluzione.