Soluzioni su misura per l’enologia: ecco il catalogo di Mondial Capsule

Mondial Capsule, azienda localizzata nella Zona industriale dell’Alta Gallura guidata dalla famiglia e dal Gruppo Molinas, opera da oltre trent’anni nel settore delle chiusure enologiche di pregio. Un partner tutto italiano, che si distingue per la qualità dei suoi prodotti, l’affidabilità e la capacità di rispondere concretamente alle esigenze del cliente.

Sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1989, Mondial Capsule ha scelto di portare l’innovazione all’interno del proprio settore, rinunciando alla produzione di capsule in piombo per dedicarsi alla ricerca e allo sviluppo di prodotti in stagno e PVC. Una scelta che si è mostrata da subito vincente e che ha reso l’azienda uno dei principali player di mercato.

Grazie a un accorto piano di investimenti e alla dotazione di tecnologie moderne e all’avanguardia nei reparti di produzione, Mondial Capsule può offrire una vasta gamma di prodotti: dalle storiche capsule in PVC e stagno, alle capsule per vini spumante e gabbiette,e ancora alle capsule in polilaminato rullabile.

L’offerta di capsule per vini è estesa e comprende tre diverse alternative: PVSEAL, il sigillo in PVC termoretraibile, dotato di grande elasticità e capacità di chiusura, pensato per adattarsi a ogni tipo di esigenza; POLIWINE, la chiusura in polilaminato rullabile perfetta per ogni tipo di bottiglia, caratterizzata da flessibilità, adattabilità e praticità; TINLUX, le capsule più preziose realizzate in stagno, dove la tecnica incontra la tradizione 100% Made in Italy.

Per i vini spumante, Mondial Capsule propone POLISPARK, una selezione di chiusure in polilaminato e alluminio, versatili, eclettiche e altamente personalizzabili, pensate per valorizzare con un outfit perfetto le bollicine che vestono. Completano l’offerta per gli spumanti le gabbiette fermatappo, personalizzabili per dimensione, colore e finiture.

Non è tutto: fanno parte del catalogo anche le POLSPIRITS, capsule in polilaminato studiate per il mondo dei superalcolici e degli spirits, con lo scopo di valorizzare il carattere, l’anima, lo spirito dei prodotti che custodiscono. Un prodotto dove si fondono stile, precisione e cura dei dettagli.

Vuoi scoprire di più? Visita mondialcapsule.com.