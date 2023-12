Cuneo, per "Domeniche a teatro" al Toselli lo spettacolo "A metà strada"

Domenica 7 gennaio alle 17.30 al teatro Toselli per la rassegna "Domeniche a teatro" la compagnia Teatro del Buratto potrerà in scena lo spettacolo "A metà strada", storia di Giraffa e Pinguino.

In un posto molto caldo e molto lontano vive una giraffa che non sa sedersi e deve stare sempre in piedi. Le piace camminare, mangiare foglie e cantare, però non conosce nessuno e si sente sola. Decide allora di lanciare un messaggio al vento, inviando una lettera alla prima creatura dall’altra parte del mondo che la riceverà.

Fortunatamente la lettera arriva ad un nuovo amico, un Pinguino “inventore” che sogna di volare. I due decidono così di incontrarsi a “metà strada”. Ma come è fatta una giraffa? Pinguino non ne ha mai vista una. E come è fatto un Pinguino? Giraffa non lo sa. Per i due anche solo riconoscersi all’appuntamento, risulta molto difficile… spettacolo delicato e divertente che parla di amicizia, del desiderio di non essere soli e della volontà di andare incontro all’altro superando piccole e grandi difficoltà. Cuore e fantasia per parlare di temi importanti a tutti, senza età!

Età consigliata dai 4 anni. Ingresso intero 6.00 € Ingresso ridotto 5.00 € sotto i 10 anni + enti convenzionati Gratuito sotto i 3 anni