Montaldo Mondovì, torna la grande festa della vigilia di Capodanno in frazione S.Anna di Collarea

Dopo il successo dello scorso anno, la Pro Loco di S.Anna Collarea ha annunciato il ritorno della festa della vigilia di Capodanno che si terrà la sera del 30 dicembre 2023 sul campo sportivo della frazione del Comune di Montaldo di Mondovì.

Una serata ed una nottata che saranno scandite dai più grandi successi musicali, dagli anni novanta ad oggi, da ballare e da cantare: il modo migliore per salutare l'anno che sta per finire.

Sabato 30 dicembre 2023 il piazzale del campo sportivo si trasformerà in una grande discoteca a cielo aperto. Dalle ore 17:30 il Dj Rizla inonderà di musica il paese creando l’atmosfera giusta per festeggiare, mentre dalle ore 21:00 avrà inizio lo spettacolo pirotecnico.

Chi parteciperà con familiari ed amici potrà anche cenare in compagnia sotto la tensostruttura riscaldata gustando polenta, patatine, vin brulè e cioccolata calda, inoltre sarà garantito il servizio bar no stop.

“Con la festa in piazza, così come con tutti gli altri eventi organizzati per le feste natalizie, - commenta il Presidente del sodalizio Luca Galleano - abbiamo voluto offrire ai residenti ed ai villeggianti un’occasione di svago ed un momento piacevole da condividere ritenendo che sia il modo migliore per guardare con fiducia e speranza al prossimo 2024".