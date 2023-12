Oltre 150 figuranti ad Andonno per il presepe vivente, che ha accolto migliaia di visitatori

Si è conclusa ieri sera l’edizione 2023 del Presepe Vivente di Andonno. L’accogliente frazione del Comune di Valdieri, in Valle Gesso, ha saputo affascinare i tanti visitatori nelle serate del 23 e il 26 dicembre scorso.

Le oltre 70 scene, interamente allestite, e gli oltre 150 figuranti, con abiti tradizionali, hanno lasciato stupiti grandi e piccini, per un ammontare di circa 7000 visitatori nelle due serate: un grande successo!

Il sindaco Guido Giordana ha commentato: “Il presepe vivente di Andonno è un appuntamento importantissimo per l’intero Comune di Valdieri. È un evento ricco e articolato, che coinvolge tutti! I figuranti, in primis, che intrattengono i visitatori ma, non dimentichiamoci di tutti coloro che si impegnano ad offrire ai partecipanti il servizio di accoglienza, di sicurezza e di assistenza. È doveroso ringraziare parrocchiani, volontari, amici, i Comuni di Roaschia, Chiusa Pesio, Entracque, Borgo San Dalmazzo, Limone, l'Ente Aree Protette Alpi Marittime, l’ANA di Cuneo, i gruppi di Protezione civile di Valdieri, Roaschia, Vernante, l’AIB di Borgo San Dalmazzo il gruppo Alpini di Entracque, la Croce Rossa Italiana di Borgo San Dalmazzo.”

Grande soddisfazione anche del vicesindaco, Sharon Giraudo, che nel presepe ha interpretato la tostatrice di caffè: "Ricordo bene l’edizione del 2004 - l’ultima prima dello stop di questi anni – interpretavo una “bambina della scuola”, rigorosamente con il grembiulino nero e i capelli raccolti in una treccia. Oggi, dopo 19 anni, posso confermare che nelle vie del paese abbiamo respirato la stessa magia: valori, intenti comuni ed un forte sentimento di appartenenza alla Comunità.”

L’evento ha visto la partecipazione attiva dell’Amministrazione Comunale, dove ogni consigliere ha contribuito con la propria esperienza nelle varie necessità organizzative.