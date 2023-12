Bra: nel “toto sindaco” circola con insistenza il nome dell’imprenditore Piumatti

Mancano pochi mesi alle elezioni comunali ed il “toto-sindaco” è già iniziato in tutte le città chiamate ad esprimere il proprio voto per eleggere il primo cittadino.

A Bra ormai da settimane si rincorrono le voci di una candidatura a primo cittadino dell’imprenditore Giuseppe Piumatti, presidente di Bra Servizi - Gruppo Piumatti, noto per le sue capacità imprenditoriali e le sue qualità umane. Cavaliere di Gran Croce, non si è mai tirato indietro davanti alle sfide più difficili e del resto la politica è una delle sue tante passioni.

Il presidente Piumatti sarà quindi uno dei candidati a sindaco di Bra, la sua città? “Sono molto onorato che molti miei concittadini abbiano pensato a me come possibile candidato - risponde l’imprenditore, con la calma ed il sorriso che lo contraddistinguono -. E devo ammettere che sarebbe davvero una bella esperienza: amo la città di Bra e sono certo che potrei contribuire a farla diventare ancora più bella e ancora più importante valorizzando le sue tante qualità, favorendone e creandone altre. Da settimane i braidesi mi fermano per strada o mi telefonano per chiedermi se è vero che mi candido, offrendomi il loro appoggio e pur essendo tentato di intraprendere una simile sfida, devo declinare l’invito”. Un “No” motivato soprattutto dalle scelte professionali: “Ho un’azienda che per me è la mia quarta figlia - spiega Beppe Piumatti - e anche se sono già affiancato dalle mie due bravissime figlie, credo sia giusto essere ancora qui ogni mattina, dietro la mia scrivania, come faccio da oltre 35 anni”.

La politica però è nelle sue corde, visto che già è sceso in campo, ottenendo un ottimo risultato. “Sì, è vero, la politica mi appassiona, anche perché è solo attraverso di essa che si possono risolvere le difficoltà di un territorio e valorizzarne le peculiarità, ed è sempre la politica che aiuta i cittadini ad affrontare momenti critici, senza lasciare nessuno indietro e fornendo anche gli strumenti giusti per operare al meglio. Amministrare una città, è come amministrare un’azienda o anche, passatemi il termine, amministrare una famiglia. Gli ingredienti sono sempre quelli: lealtà, costanza, voglia di lavorare per creare insieme un futuro migliore”.