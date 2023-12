Alba: la biblioteca civica inizia il 2023 con un percorso ludico e laboratorio creativo

Giovedì 4 gennaio 2024, a partire dalle ore 10.30, la Biblioteca civica “G. Ferrero” di Alba si trasforma in un luogo magico e incantato grazie al percorso ludico “Mentre tutti dormono”, liberamente ispirato all’omonimo libro di Astrid Lindgren e realizzato dalla compagnia Erewhon Teatro.



Protagonista della storia è il Tomte, un piccolo gnomo della tradizione svedese, che veglia ogni sera sugli animali e sugli esseri umani e a ognuno dedica del tempo prezioso.



Attraverso tre tappe, nella penombra delle sale illuminate solo da piccole lanterne, bambini e adulti potranno ascoltare le sue storie e farsi guidare nel buio dell’inverno da una stella luminosa, da portare poi a casa.



Il percorso ha la durata di circa un’ora e verrà ripetuto per quattro volte nell'arco di tutta la giornata: ore 10.30, 11.30, 14.30 e 15.30.



L’attività è consigliata dai 3 anni, la partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria sul sito bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.



Alle ore 17 il pomeriggio si concluderà con il laboratorio creativo “Piccoli passi luminosi”: con matite, pastelli, colla e cartoncini ogni bambino si costruirà il proprio cielo notturno.



I posti per il laboratorio sono già esauriti, ma è possibile segnarsi in lista d’attesa sempre sul sito bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.