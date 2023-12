Giocoleria e acrobazie aeree per il pubblico del volley al Palazzetto di Cuneo

Volley e circo insieme? Si può, come dimostra la partnership tra il Cuneo Volley femminile e la scuola di arti circensi Fuma che 'nduma di Cuneo.

Quando le ragazze del volley giocano in casa, al palazzetto, tra un set e l'altro gli spettatori possono ammirare dei veri e propri numeri da circo, che possono andare dalla giocoleria alle acrobazie aeree, come avvenuto ieri.

Tra un set e l'altro si sono infatti esibiti Francesco Giglia e la figlia Elisa, due cordisti della scuola guidata da Giuseppe Porcu, che hanno intrattenuto il folto pubblico accorso al Palazzetto per sostenere le proprie beniamine. E non è mancata la soddisfazione di vederle vincere: Cuneo ha infatti avuto la meglio sul Pinerolo per tre set a due.