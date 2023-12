Gruppi di studio al Rondò dei Talenti di Cuneo con l'associazione 1000miglia

"La sessione esami si avvicina, ma tu continui a procrastinare? Avresti bisogno di un posto tranquillo in cui studiare e concentrarti? Vorresti condividere la tua frustrazione con chi si trova nella tua stessa situazione? Se hai risposto “Sì” ad almeno una di queste domande, JUST DO IT è il gruppo che fa per te".

L'invito arriva dall'associazione cuneese 1000miglia, che ha organizzato l'iniziativa, completamenta gratuita. L'unica cosa da fare è quella di iscriversi al gruppo e inviarlo ad amici e conoscenti che potrebbero essere interessati

https://chat.whatsapp.com/HjN3V0ylQAg4IDnQP3HnsX



Ciascuno dei partecipanti potrà proporre sul gruppo il giorno e l’ora in cui intende svolgere la sua sessione di studio e incontrarsi con gli altri componenti interessati al Rondò dei Talenti di Cuneo, nella zona dedicata. Una sorta di gruppo di studio di mutuo aiuto, per incontrarsi con chi deve sostenere lo stesso esame o sta studiando gli stessi argomenti.



Potrebbe essere l’occasione giusta non solo per portarsi avanti con lo studio per gli esami o la stesura della tesi, ma anche per conoscere persone nuove e organizzare momenti da trascorrere insieme, come pranzi o aperitivi post-studio.