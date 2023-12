Lpm Bam Mondovì - Coach Claudio Basso si gode la prima vittoria da allenatore del Puma: "Contava solo vincere" (VIDEO)

La Lpm Bam Mondovì ieri pomeriggio è tornato alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive. Al PalaManera le rossoblù hanno superato le bergamasche della Cbl Costa Volpino per 3-1. Una prestazione non brillantissima per le pumine, ma sufficiente per centrare l'obiettivo del successo pieno e respirare una boccata d'aria fresca.

Il Puma, dunque, ha chiuso gli impegni del 2023 con una vittoria da tre punti, utili a riprendersi, almeno per il momento, la quinta posizione in classifica a tre giornate dal termine della regular season. Nel post match abbiamo raccolto le impressioni del tecnico Claudio Basso, che ieri ha ottenuto la sua prima vittoria ufficiale da primo allenatore del Puma. Eccolo ai nostri microfoni: