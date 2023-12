Gordon attaccato da un cane, Denver Nuggets perdono giocatore

(Adnkronos) - I Denver Nuggets, campioni Nba, perdono Aaron Gordon per l'attacco di un cane. Gordon, uno dei pilastri della squadra del Colorado, a Natale è stato aggredito da un cane. Il giocatore è stato morso al viso e alla mano, tra l'altro quella usata per tirare. "Aaron è in buone condizioni e rimarrà lontano dalla squadra finché non recupera", rende noto Denver. Gordon, 28 anni, è uno dei cardini della squadra detentrice del titolo. L'ala grande viaggia nella prima fase della stagione a 13,6 punti e 6,9 rimbalzi di media. In campo e fuori, Gordon è diventato un'eccellente spalla per Nikola Jokic, stella della squadra e dominatore della lega. I Nuggets attualmente hanno un record di 22 vittorie e 10 sconfitte, sufficiente per il secondo posto nella Western Conference alle spalle dei Minnesota Timberwolves (22-7).