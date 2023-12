Papa Francesco “Le guerre sono un male, preghiamo per la fine”

ROMA (ITALPRESS) - "Pregiamo specialmente per la martoriata Ucraina e per le popolazioni di Palestina e Israele". Così Papa Francesco nei saluti dopo l'udienza generale del mercoledì, torna col pensiero alle vittime dei conflitti. "La guerra è un male, preghiamo per la fine delle guerre" aggiunge il Pontefice che, poi, rivolgendosi ai pellegrini giunti dalla Polonia, rende merito a tutte le persone che hanno operato "a sostegno delle vittime della guerra in Ucraina e altre parti del mondo". Quindi Francesco chiama alla preghiera perchè si giunga ad una pace vera perchè "nonostante il male sembri sschiacciante, Dio, con la nascita di Suo Figlio, ha dato agli uomini la speranza che la forza dell'amore vincerà il potere del male".Foto: Agenzia Fotogramma(ITALPRESS).