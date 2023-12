Alba, il Comune acquisisce 18mila mq in viale Masera. Fratelli d'Italia: "Storico cambio di passo per il nuovo quartiere"

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo la formale istituzione del quartiere di Viale Masera, maturata grazie all’iniziativa di Carlo Bo ed Emanuele Bolla, è finalmente arrivata la notizia che tutti attendevano: il Comune ha acquisito le aree a servizio dell’ambito C44 grazie al lungo lavoro degli assessori Abellonio e Reggio.

Le aree corrispondono a 18mila metri quadrati su cui verranno realizzati spazi verdi e superfici a uso comune, a beneficio delle oltre 500 famiglie che vivono nel quartiere. Questo passaggio storico dimostra che il sindaco Carlo Bo ha lavorato per dare nuovo slancio a viale Masera, in piena sintonia con l’operato della Giunta Comunale, che si è prodigata per rendere attuabili ed efficaci le istanze a favore della zona, grazie all’impegno dell’assessore Emanuele Bolla e dei sempre collaborativi assessori Reggio e Abellonio.

In pochi anni non solo è stato formalmente istituito il quartiere, ma si è provveduto a migliorare la segnaletica interna, a promuovere progetti d’arte in accordo con il comitato dei residenti, a rimuovere molte decine di metri di recinzioni di cantiere poco decorose, fino alla storica recente acquisizione delle aree.

L’impegno che l’Amministrazione sta producendo a favore dei quartieri meno centrali riflette in modo pieno l’idea di città che portiamo avanti nel nostro progetto amministrativo: nessun cittadino e nessuna area della città dev’essere lasciata indietro e con questo approccio la città potrà crescere in modo ordinato, armonico ed equo.

Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Alba