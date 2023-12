Velox fisso a Cherasco: in soli due mesi già scattate 22 mila foto

Sono poco meno di 22 mila le targhe fotografate dal velox fisso attivo dallo scorso 20 ottobre a Cherasco, sulla strada provinciale 7.

Finalizzato al controllo della velocità lungo via Pollenzo a Cherasco, nel tratto compreso tra la rotatoria all’incrocio con la Provinciale 661 e Cascina Pedaggera, in direzione della frazione braidese al km 2,6, è attivo nelle due direzioni ed è lì a "pinzare" chi supera i 70 km/h ma non solo.

Perché coglie qualunque infrazione. Delle 22mila rilevate in poco più di due mesi, la maggior parte è stata relativa al superamento del limite di velocità. Alcune vetture sono state fotografate mentre schizzavano a oltre 170 chilometri orari. Segno che la decisione della Prefettura di installare un Autosc@n Speed S/N 2023.0068 proprio in quel punto era motivata da ragioni concrete di sicurezza.

Il presidente della Provincia Luca Robaldo ha ricordato, infatti, che il luogo dell'installazione era stato individuato con decreto prefettizio del 2012, per essere poi approvato dal Consiglio provinciale e quindi autorizzato dalla Prefettura lo scorso 11 maggio.