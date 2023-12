Dalla Regione il sostegno per le attività di nidi e micronidi: sette strutture della Granda coinvolte

Sono 912mila gli euro che la Regione Piemonte mette a disposizione di 60 comuni per attivare il prolungamento dell'orario di apertura degli asili nido comunali, mantenendo invariate le tariffe per le famiglie.

Per quanto riguarda la provincia Granda sono sette i Comuni coinvolti. In totale sul territorio verranno allocati 162.976 euro.

Nello specifico quello di Bra (37.800 euro di contributo) con le strutture del micronido di via Vittorio Emanuele, l'asilo nido "Coccinelle" e il micronido di via Sartori, quello di Cuneo (49.296 euro) con le strutture micronido "Il Paguro", l'asilo nido "I Girasoli", il micronido "Le Primule" e l'asilo nido "Le Pratoline", quello di Dronero (16.800 euro) con l'asilo nido comunale, quello di Fossano (4.480 euro) con la sezione primavera del micronido "Iulita", quello di Mondovì (18.200 euro) con l'asilo nido comunale "Sezione Stelle", quello di Savigliano (18.200 euro) con l'asilo nido Peter Pan e quello di Villanova Mondovì (18.200 euro) con l'asilo nido "La Tana di Bocchio".

“Si tratta di una misura che ho fortemente voluto per dare supporto ai servizi per le famiglie, incentivando la natalità e l'occupazione femminile. E per sostenere gli amministratori locali che lavorano ogni giorno per mantenere i servizi nelle aree più critiche. Un contributo che diventa fondamentale e che può fare la differenza per contrastare lo spopolamento dei territori montani e marginali” dichiara l'Assessore regionale ad Istruzione e Merito, Elena Chiorino.