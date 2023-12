Predatori e greggi, l'appello di Cia Cuneo: "Si ripristini l'equilibrio naturale"

Il sostegno agli allevatori zootecnici per la protezione di mandrie e greggi dagli attacchi della fauna selvatica è sempre stata una delle priorità messe in luce da Cia Cuneo. Con quali obiettivi? Gestire il problema, attraverso norme capaci di ripristinare l’equilibrio naturale partendo dagli interventi di prevenzione, e prevedere gli indennizzi agli agricoltori per i danni subiti.

La Regione Piemonte ha messo in atto alcune misure che vanno in questa direzione. Ad inizio 2023 è stato aperto il bando dello Sviluppo Rurale 2023-2027 per gli interventi di difesa del bestiame al pascolo dagli attacchi dei predatori. Con una dotazione finanziaria di 1 milione e 350 mila euro. Lo scorso 15 dicembre si è chiuso il bando per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni dei grandi carnivori al patrimonio zootecnico. A disposizione c’erano 270 mila euro. Fino al 29 marzo 2024 è possibile partecipare all’intervento SRD04 dello Sviluppo Rurale 2023-2027 che supporta il miglioramento della coesistenza tra l’agricoltura, gli allevamenti e la fauna selvatica.

Gli investimenti indicati prevedono la costruzione di recinzioni fisse o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica, per la difesa delle mandrie e delle greggi dai predatori durante il ricovero notturno. Ma anche l’acquisto di micro-unità abitative da destinare al personale di custodia degli animali al pascolo, di cani da guardania e di altri sistemi di dissuasione acustici/luminosi antintrusione da fauna selvatica.

La dotazione economica disponibile è di 500 mila euro. La spesa massima ammissibile per ogni operazione è di 20 mila euro, con rimborso del 100% dei costi sostenuti.

Cosa ne pensa Cia Cuneo rispetto agli impegni della Regione? Risponde il vicedirettore provinciale Silvio Chionetti: “Le misure adottate rappresentano dei percorsi importanti di prevenzione. Sull’ultimo bando chiediamo di procedere velocemente nell’istruttoria delle domande, perché, quando scade, molte aziende avranno già l’esigenza di far uscire i capi dalle stalle con i conseguenti pericoli di vederli depredati. Inoltre, se le risorse non fossero sufficienti a coprire tutte le richieste bisognerà prevederne delle altre per aiutare concretamente tutte le aziende che vogliono difendere i loro animali”.