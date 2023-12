Strutture per l'infanzia e servizi 0-3: Cuneo pronta a sostenere le famiglie e ampliare l'offerta

Il Comune di Cuneo lancia due iniziative con l’obiettivo di rafforzare l’offerta educativa della città e ampliare il numero di famiglie che possono accedere alle strutture per l’infanzia e ai servizi rivolti alla fascia 0-3. Lo fa con due avvisi pubblici, uno rivolto a chi intenda avviare sul territorio comunale nuove strutture di “nidi in famiglia” (tagesmutter) e l’altro destinato direttamente alle famiglie, con l’erogazione di contributi.

Per informazioni in merito ad entrambi i bandi è possibile contattare il Servizio Socio Educativo del Comune di Cuneo allo 0171 444542 o scrivere a: serviziscolastici@comune.cuneo.it.

Olivero: "Ampliamo le strutture e sosteniamo le famiglie"

L’Assessore ai servizi educativi e scolastici Paola Olivero rimarca come “tali misure sono espressione del profondo interesse che la nostra Amministrazione ha nei confronti della prima infanzia e dell’investimento nelle politiche di conciliazione. In questo caso il finanziamento statale garantito dal Fondo di solidarietà per gli asili nido ci permette di ampliare le strutture parte del nostro sistema infanzia cittadino e al contempo di sostenere le famiglie coprendo parte delle spese di frequenza delle strutture educative”.

In arrivo nuovi "nidi di famiglia"

Nel primo caso il Comune stanzia fondi con lo scopo di sostenere l’apertura di nuovi “nidi in famiglia” e, oltre a favorirne la nascita, punta a supportarne la qualificazione, vista la fondamentale importanza che queste attività rivestono per i minori e le loro famiglie. Per partecipare al bando è necessario possedere le caratteristiche tecnico-strutturali, di dimensionamento, personale impiegato, previste dalla normativa regionale e nazionale in materia di “nidi in famiglia”. Il Comune erogherà un contributo una tantum per l’avvio, sino a un massimo di 7.000 euro, a copertura di spese come lavori di adeguamento della struttura e manutenzione ordinaria e straordinaria, allestimenti, arredi e attrezzature, pareri tecnici, consulenze e perizie, materiale ludico, formazione su sicurezza sul lavoro, sicurezza alimentare, primo soccorso, o per la comunicazione e promozione.

I soggetti beneficiari del contributo dovranno garantire almeno cinque anni di funzionamento del loro “nido in famiglia”, che dovrà essere situato sul territorio comunale e riservare in via prioritaria i posti a minori residenti nel comune di Cuneo.

Chi fosse interessato deve presentare richiesta di contributo compilando l’apposito form sul sito del Comune di Cuneo, effettuando l’accesso tramite SPID o CIE.

L’avviso integrale è consultabile e scaricabile al link: https://www.comune.cuneo.it/socio-educativo/prima-infanzia/nidi-in-famiglia.html.

La seconda misura di sostegno

Il secondo bando è invece rivolto alle famiglie con minori residenti a Cuneo e di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, frequentanti strutture educative non già destinatarie di specifici interventi da parte del comune di Cuneo, che potranno ricevere un bonus a parziale copertura delle spese di frequenza sostenute nel 2023 del valore di € 100,00 mensili, per un massimo di 12 mesi di frequenza.

A titolo di esempio potranno essere beneficiari del contributo le famiglie di minori frequentanti nidi e micronidi situati in altri comuni, sezioni primavera, baby parking, nidi in famiglia o tagesmutter situate nella città di Cuneo o in comuni limitrofi.

I requisiti richiesti per accedere al contributo prevedono una frequenza settimanale del bambino pari o superiore a 16 ore e un valore ISEE del nucleo famigliare inferiore a € 25.000,00 in riferimento al “valore Isee minorenni”.

Chi fosse interessato deve presentare richiesta, entro le ore 12 del 22 gennaio 2024, compilando il form pubblicato sul sito del Comune di Cuneo, effettuando l’accesso tramite SPID o CIE.