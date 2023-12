Vigili del fuoco mettono in salvo tre cani finiti in un invaso dell’Enel a Mondovì

Singolare intervento quello cui, poco dopo le ore 10.30 di questa mattina, giovedì 28 dicembre, è stata chiamata una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Mondovì, intervenuti in strada dei Manelli per mettere in salvo tre cani che erano finiti in un invaso dell’Enel.

A dare l’allarme un pedone che, di passaggio sul posto, si è accorto di come i tre animali vagassero alla ricerca di un modo per uscire da quello specchio d’acqua nel quale chissà come erano caduti, impossibilitati a farlo dalla presenza di un alto muretto di cemento posto come argine al manufatto.

Recuperato e portati in salvo, gli animali sono stati consegnati al locale canile per la verifica del chip e la ricerca degli eventuali proprietari.