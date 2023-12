Alla scoperta delle gemme nascoste: esplorare le isole greche meno turistiche

Quindi esploriamo alcune delle bellissime isole della Grecia che non erano popolari e che potrebbero essere la vacanza dei tuoi sogni. Siamo stati in grado di presentarvi queste meravigliose isole solo grazie ad Aspasia Kakari e alle informazioni dettagliate da lei fornite su Girandoperilmondo.it su queste isole.

La Grecia, famosa per le sue splendide isole, è una destinazione da sogno per molti turisti in tutto il mondo. Isole come Santorini e Mykonos, che sono alcune delle isole più belle della Grecia, sono ancora isole meno turistiche.

Kimolo

Se sei una persona che ama le meraviglie geologiche, questo è il posto che fa per te. Uno dei motivi principali della sua bellezza è la formazione geologica unica dell'isola. L'area di Syrmata è una delle località più consigliate dai turisti, nota per le sue case bianche delle Cicladi con finestre blu, strade di ciottoli e rimesse per barche colorate.

Mushroom Rock è uno dei luoghi storicamente imperdibili di Kimolos ed è molto più divertente se ami fare escursioni. Cosa ci sarebbe di divertente senza visitare le spiagge della bellissima isola di Kimolos? Ecco perché ti consigliamo la spiaggia di Prassa, con le sue acque turchesi e la sabbia finissima.

Astypalaia

Situata tra le Cicladi e il Dodecaneso, Astypalea è un'isola a forma di farfalla. Come quanto siano colorate le farfalle, puoi trovare i bellissimi colori della natura su quest'isola. Se ti piace vivere un'autentica esperienza estiva greca, questo è il posto perfetto per farlo. Puoi anche visitare il suo villaggio principale, Hora, dove puoi visitare il castello veneziano del XIII secolo.

Astipalea è conosciuta come il paradiso degli escursionisti con circa 20 sentieri segnalati che conducono a spiagge e grotte nascoste.

Ikaria

Hai mai sentito parlare dell'isola conosciuta per la sua gente longeva, altrimenti puoi visitare quell'isola chiamata Ikaria in Grecia dove puoi goderti la possibilità di rilassarti con la natura. Ospita anche alcune delle montagne e delle spiagge più belle che possono rendere il tuo viaggio molto più memorabile. Inoltre, non dimenticare di visitare le sorgenti minerali radioattive nel villaggio di Therma e la vivace festa estiva durante la tua visita su quest'isola.

Iraklia

Quest'isola prende il nome dall'eroe greco Ercole ed è un'isola che ospita una delle più grandi grotte della regione delle Cicladi che puoi raggiungere attraverso un sentiero che porta dal villaggio di Panagia ad Aghios Ioannis. Puoi anche esplorare la bellezza delle spiagge e fare snorkeling ad Alikias.

E questo è tutto, le isole che abbiamo consigliato qui non sono solo un posto dove leggere o ascoltare, sono alcune delle gemme nascoste con tanta bellezza che puoi sentire solo se le scopri.