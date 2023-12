eVISO e Federesco insieme per supportare la crescita delle comunità energetiche

eVISO S.p.A. – società COMMOD-TECH, quotata all’EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele) – comunica di aver concluso un accordo strategico di collaborazione e promozione con Federesco, associazione che raggruppa circa un centinaio di soggetti privati ESCO (Energy Service Company) su tutto il territorio nazionale, volto a promuovere lo sviluppo delle comunità energetiche, sia per quelle già esistenti che per quelle future, la cultura dell'efficienza energetica, del risparmio e dell’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili.

L'accordo prevede, nel dettaglio, una collaborazione ampia e integrata, dove Federesco individua in eVISO il partner ideale, grazie alla sua piattaforma di servizi AI di business intelligence e machine learning, per le attività di acquisto e vendita di energia legate a diverse tipologie di comunità energetiche, tra cui gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente, comunità energetica rinnovabile, comunità energetica dei cittadini, auto consumatore di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta, auto consumatori di energia rinnovabile “a distanza” che utilizzano la rete di distribuzione e clienti attivi “a distanza” che utilizzano la rete di distribuzione. eVISO fornirà anche supporto strutturato ai consumatori delle comunità, affrontando questioni legate alla fatturazione.

Federesco metterà invece a disposizione l'infrastruttura legale e di gestione delle comunità e promuoverà presso i propri partner e contatti privilegiati le attività svolte da eVISO.

Questa collaborazione, che sarà anche ampiamente divulgata attraverso sistemi di comunicazione, segna un nuovo traguardo nel settore della crescita delle comunità energetiche in Italia. L'unione di competenze e risorse tra eVISO, con la sua infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria, e Federesco, crea una piattaforma avanzata nel panorama italiano del consumo efficiente di energia. Tale sinergia permetterà ad entrambi di emergere come leader del settore, fornendo servizi innovativi di acquisto e vendita di energia nell'ambito dell'autoconsumo diffuso.

Sergio Amorini, business development director di eVISO, ha commentato: “Siamo entusiasti di unire le forze con un'organizzazione così autorevole come Federesco. La combinazione delle competenze legali e associative di Federesco con la nostra infrastruttura digitale avanzata e i servizi di power-tech ci posiziona in modo unico per guidare la crescita di un consumo intelligente di energia. Siamo fermamente impegnati nella promozione di pratiche energetiche sostenibili e nell'offerta di soluzioni innovative per un futuro più verde e consapevole”.

Claudio Ferrari, presidente di Federesco, ha commentato: "Siamo felici di iniziare questa collaborazione con una società come eVISO, che come Federesco vuole creare un percorso virtuoso per il nostro Paese. L'esperienza e le conoscenze reciproche saranno fondamentali per sviluppare il settore delle Comunità di Energia Rinnovabile (CER) e per stimolare in Italia la domanda di autoproduzione di energia verde come strumento utile ai fini di una corretta transizione ecologica ed energetica. I vantaggi saranno enormi e andranno a favore dell'ambiente, dei cittadini e dei processi di efficienza energetica".