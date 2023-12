Da Italia's Got Talent a Vernante, dove daranno spettacolo Beppe Brondino e Madame Zorà

Il Teatro Ex Confraternita di Piazzetta Boccaccio sarà il palcoscenico di un'esperienza magica straordinaria il prossimo 30 dicembre alle ore 21. Grazie alla Consulta Giovanile di Vernante, in collaborazione con il Comune e Prismadanza, il pubblico avrà l'opportunità di immergersi nel mondo incantato di "Vision - Magic is Coming" gratuitamente.

La coppia magica composta da Beppe Brondino e Madame Zorà, finalisti di Italia's Got Talent, sarà la guida di questo viaggio onirico che coinvolgerà sia bambini che adulti. Con una performance unica di sand art, un'arte che plasma immagini fiabesche attraverso la manipolazione della sabbia, trasporteranno il pubblico in un mondo di poesia visiva.

Questo duo affascinante, non solo sul palco ma anche nella vita quotidiana, condurrà gli spettatori ai confini dell'immaginazione, toccando i generi dell'illusionismo e riproponendo le straordinarie esibizioni che li hanno portati in semifinale a Italia's Got Talent. Jerry Scotti è rimasto senza parole, e la giuria è stata incantata dal loro stile personale e originale. Lo spettacolo è pensato per le famiglie e offrirà giochi di mentalismo, telepatia, manipolazione di oggetti e il tanto atteso numero di sand art. Con solo le mani, le immagini prendono vita sulla sabbia, proiettandosi su uno schermo per consentire agli spettatori di assistere alla loro creazione. Un viaggio suggestivo e musicale che trasformerà granelli di sabbia in opere d'arte fluttuanti, narrando storie cariche di emozioni magiche.Non perdete l'occasione di vivere questa straordinaria serata in collaborazione con la Consulta Giovanile di Vernante, il Comune e Prismadanza. "Vision - Magic is Coming" è un'esperienza unica che lascerà il pubblico senza fiato e incantato dalla magia che si materializza sul palco.