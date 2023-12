Gli appuntamenti di gennaio alla Biblioteca Civica G. Arpino di Bra

Nel mese di gennaio 2024 proseguono gli appuntamenti alla Biblioteca Civica G. Arpino di Bra dedicati ai più piccoli, con letture ad alta voce in italiano e in inglese.



Per i bambini dai 3 anni in su, il primo giorno della settimana è sempre all’insegna dei “Lunedì in Biblioteca”: il primo laboratorio di lettura ad alta voce dell’anno si svolgerà l’8 gennaio, con l’Officina Zeta che propone come tema “Con le scarpe tutte rotte”. Il 15 gennaio è il momento di “Forza Scoiattolo!”, a cura dell’Associazione Nasi Rossi; mentre il 22 gennaio l’Associazione Don Chisciotte siamo noi propone una lettura a tema “Pesciolino”. Il 29 gennaio l’ultimo incontro del mese è con l’Associazione Voci di mamme e le loro “Storie di neve”.

Gli incontri iniziano sempre alle 17. L’ingresso è gratuito senza prenotazione.



Sabato 13 gennaio torna “Magic English: letture e giochi in inglese”: l’incontro delle 10 è pensato per i bambini dai 3 ai 6 anni, mentre quello delle 11 per la fascia d’età 7-11 anni.



Tutte le iniziative sono gratuite e si svolgono nell’ambito del progetto “Raccontiamoci storie”, realizzato grazie al sostegno di Fondazione CRC.



Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a biblioteca@comune.bra.cn.it o chiamare il numero 0172/413.049.