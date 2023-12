Limone saluta il 2023 con la fiaccolata dei maestri di sci e la grande festa di Capodanno in piazza

Limone si prepara a salutare il 2023 con due grandi eventi ormai tradizionali che ogni anno accolgono una folta partecipazione di pubblico: la Fiaccolata dei Maestri di sci il 30 dicembre e il veglione di Capodanno in Piazza nella notte di San Silvestro.

La Fiaccolata, confermata nonostante la situazione di scarso innevamento, si terrà a Quota 1400 sulla pista Morel (e non sulla pista della Cresta, come precedentemente comunicato). A partire dalle 20.45 avrà inizio l’animazione a cura di Andrea Caponnetto e del suo team che accompagnerà il pubblico nell’attesa del suggestivo spettacolo del serpentone luminoso, che avrà inizio alle 21.15. Al termine, cioccolata calda e vin brulè per tutti gli spettatori.

Per celebrare Capodanno domenica 31 dicembre la Piazza del Municipio si trasformerà in una sala da ballo a cielo aperto per ospitare una grande festa realizzata in collaborazione con il media partner Radio Bruno. I festeggiamenti inizieranno dalle 22, con la selezione musicale dei dj Marco Skarica e Marco Marzi, che accompagneranno il pubblico fino al countdown di mezzanotte. La serata, poi, proseguirà con musica e animazione live fino a notte fonda.

Al fine di garantire la riuscita dell’evento in sicurezza, il Sindaco ha emesso un’ordinanza che vieta la somministrazione, il consumo e il trasporto di bevande in contenitori di vetro e in lattine nelle ore serali e notturne su tutto il territorio comunale. Il divieto, valido a partire dalle 14 del 31 dicembre e fino alle 12 del 1° gennaio, si aggiunge a quello già previsto che dispone l’impossibilità di accendere negli spazi pubblici fuochi d’artificio, petardi, razzi e artifici pirotecnici.

Tra le prossime iniziative in programma nella Perla delle Alpi Marittime, l’Associazione Limone On in collaborazione con il Centro equestre La Canunia propone giri in calesse gratuiti dal 28 dicembre al 1° gennaio. Dalle 14 alle 18 si potrà vivere l’emozione di passeggiare a bordo di una carrozza trainata dai cavalli nella zona pedonale del centro storico.

Venerdì 29 dicembre alle 21 sul palco del Teatro Alla Confraternita la compagnia “Le Coraggiose Vernantine” porterà in scena la commedia “Indagini a 365 gradi”. Ingresso con offerta libera; il ricavato verrà devoluto alla Croce Rossa di Limone.

Sabato 30 dicembre a Limonetto si terrà la Snow Walk, passeggiata non competitiva nei dintorni della frazione. Ritrovo all’Anfiteatro alle 15. A seguire, dalle 17 in Piazza Biancheri il concerto dei Cecilia Mon Amour con vin brûlé, cioccolata calda e pandoro.

Sempre sabato 30 dicembre alle 17 nelle sale della Biblioteca-Museo dello Sci l’autrice Paola Gula presenterà il suo romanzo “L’amaro in bocca” (Golem Edizioni). Ingresso gratuito, ma si consiglia la prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite o tramite e-mail scrivendo a: bibliotecacivica@comune.limonepiemonte.it.

Per iniziare il 2024 con una bella camminata tra le montagne innevate, lunedì 1° gennaio Limone propone un’escursione al tramonto sui sentieri del monte Murin. Ritrovo alle 13.30 in Piazza Risorgimento, rientro previsto per le 19. Il percorso prevede un itinerario di 8 chilometri e un dislivello di 450 metri con un tempo di risalita di circa due ore e mezza. Necessario essere muniti di pila frontale. Info e prenotazioni: 349 4719727 (Monica) – moni.dalmasso@libero.it.

Martedì 3 gennaio grande attesa per il “Limone Light, music and fire”, appuntamento fisso dell’inverno limonese, quest’anno condotto dal poliedrico Andrea Caponnetto. A partire dalle 18.30 avrà inizio l’animazione musicale sulle piste del Maneggio, dove si potrà assistere alla fiaccolata dei bambini sulla neve, seguita dalle scenografiche coreografie dei maestri della Scuola Sci Limone. Dopo le evoluzioni sulla neve, il pubblico potrà ammirare il suggestivo spettacolo dei fuochi piromusicali, che vedrà l’esecuzione contemporanea e sincronica di brani musicali e fuochi d’artificio. Al termine, distribuzione di cioccolata calda e vin brûlé a tutti gli spettatori. In caso di impossibilità allo svolgimento l’evento sarà rinviato a venerdì 5 gennaio.

Si ricorda che la pista di pattinaggio al Piazzale Nord, abitualmente attiva dal venerdì alla domenica, fino al 7 gennaio resterà aperta tutti i pomeriggi, dalle 14.30 alle 19.00. Previste anche aperture serali, dalle 21 alle 23, dal 28 al 30 dicembre e l’1 e 2 gennaio. Info: 338 2398249.

Inoltre, durante le festività natalizie riparte la programmazione cinematografica presso il Cine-Teatro Alla Confraternita. Per rilassarsi dopo una giornata sulla neve, sono previste numerose proiezioni di film di animazione e pellicole per famiglie in due turni, alle 18.30 e alle 21.