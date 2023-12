Un pomeriggio con la Befana e l'Avis di Bra

L'Avis Bra, insieme ai gruppi di Cervere, Narzole, Pocapaglia e Sommariva Perno, non si ferma. Archiviata la festa di Natale ci si prepara a far incontrare la befana con grandi e bambini.

Tutti invitati sabato 6 gennaio dalle ore 15,30 alle 18 presso il palatenda di Sportgente Via Ballerini dove si passerà un pomeriggio in allegria con il trucca bimbi, magia, racconta storie, giocolieri e canzoni di Natale, in collaborazione con il gruppo giovani della Croce Rossa.

Prevista inoltre la merenda a base di dolcetti, cioccolata calda e tè.

L'ingresso gratuito, ma per organizzare al meglio, per quanto possibile, si chiede di prenotare presenza via WhatsApp a Rosangela (334.3588505) o Loris (340.7292648).

Sarà presente una simpatica befana che distribuirà sorprese, abbracci e doni.

Un'occasione in più per far conoscere in allegria il grande gesto della donazione del sangue!