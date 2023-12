Busca: tre assessori ai nastri di partenza per succedere al sindaco Marco Gallo

Si apre dunque la successione in municipio. L’erede naturale sembrava essere il vicesindaco Gianmichele “Gimmy” Cismondi , che ha le deleghe a bilancio, finanze, patrimonio e viabilità, ma pare sia indisponibile per ragioni personali. Ed ecco allora che ai nastri di partenza si stanno posizionando tre degli attuali assessori: Ezio Donadio (volontariato, associazioni, personale, mobilità, trasporti e frazioni); Lucia Rosso (istruzione, pari opportunità e famiglia); Diego Bressi (sport, ambiente, lavoro e attività produttive).

Il favorito, anche perché è quello che vanta una maggiore esperienza amministrativa, sembra ad oggi essere Donadio. Sul fronte dell’attuale minoranza non si registrano significative manovre, se non il fatto che gli ultimi due consiglieri comunali dei 5 Stelle rimasti in provincia, Silvia Gollè e Luca Pavan, che sedevano sui banchi dell’opposizione proprio qui a Busca, hanno lasciato il Movimento per avviare un percorso – almeno così pare – verso un progetto civico.