Lavoro, Gribaudo (PD): “Anche la panificazioni dovrebbe essere considerata tra i lavori usuranti”

“Come avevo già detto in occasione del 65esimo anniversario dell’Associazione Autonoma dei Panificatori di Cuneo, i panificatori dal momento che lavorano di notte, con una prolungata esposizione ad alte temperature, movimentando carichi e respirando le farine hanno diritto a vedersi riconosciuti gli stessi diritti dei lavoratori usuranti. Per questo, nonostante la discussione parlamentare sulla legge di Bilancio sia stata azzerata, ho scelto di presentare un semplice emendamento che introdurrebbe una deroga alle regolari norme in materia pensionistica per consentire a coloro che hanno 35 anni di contributi di andare in pensione anticipatamente”, ha affermato Chiara Gribaudo, vicepresidente della Commissione Lavoro della camera.

"Lega e Fratelli d’Italia avevano promesso che avrebbero cancellato la Fornero, ma i dati ci dicono che con questa manovra di bilancio si dimezzano in realtà le uscite anticipate per tanti lavoratrici e lavoratori nel 2024. Io ritengo che bisognasse continuare a lavorare, come si è tentato di fare negli anni passati, ad una progressiva flessibilità in uscita, che consenta di non compromettere i conti pubblici ma che dia anche la possibilità di scelta al lavoratore, in particolar modo a chi fa lavori gravosi ed usuranti, di uscire dal mercato del lavoro perché magari non ne ha più le forze e perché, giustamente, vuole anche vedersi restituiti le somme di tanti anni di contributi versati. Questo emendamento, che avrebbe anche un costo relativamente contenuto, è un segnale di attenzione importante che ho voluto dare a quei lavoratori per dire che non ci siamo dimenticati di queste battaglie” ha concluso la deputata dem.