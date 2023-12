Jardim Denise e liceo Ancina di Fossano: "Una preziosa collaborazione"

Le festività natalizie sono state l’occasione per rinnovare l’incontro e la collaborazione che da ormai 12 anni saldano il Liceo Ancina a “Jardim Denise”, la scuola dell’infanzia che dal 2002 promuove ospitalità e scolarizzazione nell’isola di Fogo a Capo Verde grazie alla preziosa iniziativa dei cerveresi Anna e Lorenzo Macagno: nella fattispecie, gli attori protagonisti di questo rinnovato sodalizio più che decennale sono stati gli studenti che hanno deciso, su base libera e volontaria, di destinare una parte dei propri personali risparmi di liceali, 570 euro, proprio al sostegno di questa meritoria attività che quotidianamente dà aiuto e risposte a centinaia di bambine e bambini di Capo Verde, due dei quali potranno così continuare a frequentare la struttura grazie all’adozione a distanza da parte dei loro “compagni” più grandi che frequentano l’Ancina.

La collaborazione di “Jardim Denise” con il Liceo Ancina, come d’altronde con molte altre realtà territoriali, si attua a più livelli e negli anni ha trovato concretezza anche grazie alle tante esperienze di impegno umanitario e di volontariato di liceali ed ex liceali, coinvolti in prima persona in soggiorni a Capo Verde dove hanno potuto toccare con mano il “miracolo” di questa realtà che ogni giorno dimostra di essere speranza per tante famiglie locali.

A ridosso di Natale Anna e Lorenzo Macagno hanno avuto modo di essere all’Ancina durante un soggiorno a casa, prima di ripartire di qui a poche settimane per Fogo, una volta ancora con al seguito ex studenti del Liceo Ancina.

“Crediamo che la scuola – dicono le docenti Angela Tallone e Flavia Morano – abbia in questo caso il dovere di esprimere la propria duplice gratitudine: ad Anna e Lorenzo, perché senza di loro nulla di tutto ciò sarebbe mai stato possibile; e ai nostri studenti, che hanno una volta ancora deciso di cogliere concretamente questa preziosa opportunità”.