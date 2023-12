Il grazie della Cooperativa San Paolo alla Bcc di Caraglio per il costante sostegno

La San Paolo Società Cooperativa Sociale Onlus, tramite il legale rappresentante Luca Bona, vuole esprimere la più sincera gratitudine per il contributo di beneficienza di euro 1.430,00 assegnato da BCC BANCA DI CARAGLIO per finanziare l’acquisto di attrezzature per la manutenzione di aree verdi (in particolare un soffiatore manuale, un soffiatore a zaino e un decespugliatore).

Da oltre trent’anni San Paolo Società Cooperativa Sociale Onlus è impegnata sul territorio di Cuneo, a fianco di persone con problemi d’inserimento lavorativo a causa di diverse tipologie di disagio sociale e handicap, con particolare attenzione alle persone che si trovano in condizione di emarginazione grave, in modo che possano apprendere nuove abilità e riacquistare una dignità anche attraverso progetti personalizzati di reinserimento e riabilitazione all'impegno lavorativo.