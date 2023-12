Sci alpino, Coppa del mondo: gigante di Lienz, Marta Bassino scivola e va out nella prima manche

Gigante di Lienz indigesto, per Marta Bassino, in una Coppa del mondo sinora avara di gioie per lei.

La campionessa cuneese, prima ad uscire dal cancelletto di partenza, va fuori alla terza porta, finendo sulle reti di protezione dopo una scivolata (fortunatamente senza conseguenze serie dal punto di vista fisico). Identica sorte era toccata poco prima ad un'apripista, circostanza che ha fatto ritardare di qualche minuto lo start, sicuramente a scapito della prova di Marta.

Poco brillante anche Federica Brignone, quinta a 1.63 (stesso tempo di Alice Robinson) dal primo posto.

Al comando dopo la manche d'apertura c'è un'imprendibile Mikaela Shiffrin (1:01.82), davanti a Sara Hector (+0.63) e Ragnhild Mowinckel (+1.03). Ai piedi del podio Lara Gut-Behrami (+1.49).

Alle 13.15 via alla seconda frazione (diretta tv Raisport ed Eurosport).