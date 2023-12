Venasca accoglie i nuovi nati, premia i risultati di studio e regala la Costituzione ai diciottenni

A dicembre 2023 il Comune di Venasca ha organizzato, nella sala consiliare, le consuete cerimonie di fine anno per festeggiare eventi che rivestono un’importanza particolare per la comunità locale. Lunedì 18 sono state accolte le famiglie dei sette nuovi nati del paese nel corso dell’anno 2022: Aurora Arsanto, Federico Caminati, Beatrice Giorgis, Ginevra Isaia, Manuel Martina, Ismaele Nadir e Justin Vitale. Come da tradizione, e in segno di benvenuto ai nuovi cittadini venaschesi, l’amministrazione ha riconosciuto a ciascun nuovo nato la cifra simbolica di 100 euro. Nella stessa data è stata inoltre conferita la cittadinanza italiana a Olena Dytyanova, da tempo residente a Venasca.

«Questi appuntamenti rappresentano una tappa importante per la nostra comunità – ha sottolineato il Sindaco Silvano Dovetta – perché ci danno il senso del suo evolversi e della sua crescita. Accogliere i nuovi nati, premiare chi ha ben figurato negli impegni scolastici e ricordare a chi si affaccia alla vita adulta l’importanza della nostra Costituzione sono atti simbolici ma che per un paese piccolo come il nostro diventano concreti gesti per rinsaldare legami comunitari indispensabili. Venasca cresce, evolve, arrivano nuovi cittadini dall’estero: piccoli esempi di vivacità che sono un buon segnale anche per la vita in montagna, non certo facile a causa di servizi che vediamo allontanarsi sempre più e che cerchiamo quotidianamente, come amministratori, di non perdere. Sempre nell’ottica della comunità e della sua importanza, abbiamo poi voluto dire grazie al Luogotenente Matrone per quanto ha fatto a Venasca nei tanti anni di servizio prestati qui, svolti sempre in modo impeccabile».