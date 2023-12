Volley maschile A3: scatta il girone di ritorno, Savigliano chiude il 2023 in casa di Mirandola

Dopo lo spettacolare giro di boa della Regular Season nei gironi Bianco e Blu in A3 Credem Banca e la composizione della griglia in vista dei Quarti di Del Monte® Coppa Italia Serie A3, il terzo campionato nazionale si appresta a muovere i primi passi nella fase di ritorno della stagione regolare.

Girone Bianco

Il 1° turno di ritorno va in scena interamente nella giornata di sabato 30 dicembre con tutte le squadre del Girone Bianco in campo a eccezione della capolista Gabbiano Mantova, ferma per il turno di riposo.

Il sipario si alza alle 15.30 in Lombardia per la sfida tra Moyashi Garlasco e Sarlux Sarroch, mentre alle 16.00 a scendere in campo sono la Geetit Bologna e la Gamma Chimica Brugherio.

In Sardegna il match tra CUS Cagliari e Belluno Volley si svolge all’orario canonico delle 18.00. In prima serata, alle 20.30, la Negrini CTE Acqui Terme cerca rivalsa dopo l’esclusione a sorpresa dalla griglia di Coppa Italia e lo fa nel match con la Pallavolo Motta. Alla stessa ora in campo Personal Time San Donà di Piave e Wimore Salsomaggiore Terme.

A sole 27 ore dal 2024, ovvero alle 21.00 di sabato, Stadium Mirandola e Monge Gerbaudo Savigliano salutano il 2023 sotto la rete.

LA CLASSIFICA

Gabbiano Mantova 35, Personal Time San Donà di Piave 27, Monge Gerbaudo Savigliano 25, CUS Cagliari 24, Negrini CTE Acqui Terme 23, Belluno Volley 19, Pallavolo Motta 16, Gamma Chimica Brugherio 14, Geetit Bologna 12, Sarlux Sarroch 12, Stadium Mirandola 11, Moyashi Garlasco 10, Wimore Salsomaggiore Terme 6