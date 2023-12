Anche quest’anno, accogliendo la richiesta della locale associazione commercianti, l’Amministrazione braidese ha deciso di sospendere il pagamento dei parcheggi in zona blu per i primi sabati del mese di gennaio in concomitanza con l’avvio dei saldi.

Così, oltre al 6 gennaio 2024, che essendo giornata festiva non prevede il pagamento dei parcheggi, tutte le zone blu cittadine saranno gratuite anche nelle giornate di sabato 13 e sabato 20 gennaio.