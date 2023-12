In Piemonte 11 nuovi ospedali, Cirio: "Il più grande piano di edilizia sanitaria degli ultimi decenni"

“Dopo anni che non si interveniva, neanche con la manutenzione straordinaria, si è messo in atto il più grande piano di edilizia sanitaria degli ultimi decenni”.

A dirlo il presidente Alberto Cirio, durante una conferenza dedicata all’ambito sanitario. Ed i numeri testimoniano che le parole sono fatti concreti. Nei prossimi anni sono previsti investimenti per 4.3 miliardi di euro, tra fondi Eu, statali, regionali, Pnrr, Asr, privati e Inail.

Undici nuovi ospedali

Sul territorio piemontese verranno costruiti undici nuovi ospedali, sono previsti poi quattro ampliamenti di quelli presenti, a cui si aggiungono 30 ospedali di comunità, 91 case di comunità, 43 centrali territoriali e 13 interventi di adeguamento sismico. “Da anni – ha sottolineato il governatore - non veniva toccata l’edilizia sanitaria. Spesso è difficile trovare anche dove fare un ospedale”. “Noi -ha aggiunto -abbiamo ascoltato tutti e deciso i luoghi, di concerto con il territorio: è un lavoro enorme, che poteva fare chi ci ha preceduto e non ha mai fatto".

"Oggi noi abbiamo voluto invece porre questa attenzione -ha proseguito -perché il Covid ci ha insegnato che bisogna investire sulla salute”.

Fondi Inail

I fondi Inail, pari a 1.6 miliardi di euro, coprono completamente la realizzazione degli undici ospedali. A novembre il ministero della Salute ha aperto la possibilità di concedere ulteriori finanziamenti: la Regione ha chiesto altri 400 milioni per far fronte agli extra costi degli ultimi anni, dal rincaro materiali agli aumenti energetici. "Abbiamo tutte le gare di progettazione in corso e alcune di queste sono già state assegnate" ha aggiunto Cirio.

Gli ospedali

L’assessore regionale alla Salute Luigi Genesio Icardi ha poi fatto il punto su alcuni dei futuri cantieri. Per quanto riguarda l’ospedale di Cambiano, sotto l’Asl To5, è stata pubblicata a dicembre la gara per la progettazione per 302 milioni di euro. Rispetto al progetto elaborato nel 2018, si registra un aumento di 50 posti letto (da 496 e 543 posti letto) e della superficie, da 60 mila metri quadri del 2018 agli 80 mila attuali.

Ospedale alla Pellerina

Per il polo ospedaliero di Torino Ovest, che sorgerà nell’area occupata dai giostrai alla Pellerina, entro gennaio ci sarà l’assegnazione della gara di progettazione: al momento ci sono sei offerte. L’investimento previsto è da 347 milioni di investimento, per 76 mila metri quadrati: all’interno ci saranno 511 posti letto. Rimanendo sempre nella Città Metropolitana, entro gennaio sarà pubblicata la gara per la progettazione del nuovo nosocomio di Ivrea: il costo previsto è di 215milioni di euro, per 276 posti letto e 44mila metri quadrati.

Ospedale di Savigliano

Ampliando lo sguardo al Cuneese, per l’ospedale di Savigliano è stato firmato il contratto per la progettazione che sarà pronta entro la fine della primavera. In totale costerà 250 milioni, per 382 posti letto, e 55 mila metri quadrati di superficie. “Le liste d'attesa – ha precisato Cirio- devono rimanere il primo obiettivo da risolvere per la nostra Regione". "Oggi – ha concluso il governatore- ci sono finalmente le condizioni per poterlo fare perché le 2.000 assunzioni in più nella sanità ci permetteranno di andare in questa direzione".