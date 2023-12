Protezione Civile: dalla Regione oltre 220mila euro a 29 gruppi della Granda

Il 2023 si chiude con una notizia positiva per la Protezione civile del Piemonte: la Regione, infatti, ha destinato ulteriori 800.000 euro per potenziare le risorse di oltre 100 gruppi di volontari.

Questo finanziamento, proveniente dalla seconda annualità del bando 2022 dell'Assessorato alla Protezione Civile, consentirà ai gruppi del coordinamento regionale ed a quelli comunali di migliorare le dotazioni di attrezzature, mezzi, motopompe e motoseghe, garantendo maggiore efficienza nella gestione delle emergenze.

Tra i gruppi e le associazioni beneficiari su tutto il territorio piemontese 29 sono della provincia di Cuneo e riceveranno un contributo totale di oltre 220.000 euro:

- Gruppo comunale di Bagnasco 5.650 €

- Gruppo comunale di Camerana 8.652 €

- Gruppo comunale di Cavallermaggiore 7.480 €

- Gruppo comunale di Clavesana 15.000 €

- Gruppo comunale di Cuneo 2.250 €

- Gruppo comunale di Diano d’Alba 15.000 €

- Gruppo comunale di Faule 5.312 €

- Gruppo comunale di Govone 6.153 €

- Gruppo comunale di Marsaglia 10.115 €

- Gruppo comunale di Neive 15.000 €

- Gruppo comunale di Nucetto 12.000 €

- Gruppo comunale di Piozzo 8.000 €

- Gruppo comunale di Priocca 5.280 €

- Gruppo comunale di Santa Vittoria d’Alba 8.312 €

- Gruppo intercomunale Unione dei Comuni “Terre della Pianura” 6.193 €

- Gruppo comunale di Torre Mondovì 8.475 €

- Gruppo comunale di Trezzo Tinella 4.878 €

- Squadra Aib e Pc di Bra Odv 3.834 €

- Gruppo Volontari di Protezione civile Città di Busca Odv 7.300 €

- Squadra Aib e Pc di Castino Odv 3.040 €

- Associazione Protezione civile Ceresole d’Alba Odv 5.709 €

- Squadra Aib e Pc di Chiusa Pesio 8.674 €

- Protezione civile di Corneliano d’Alba Odv 4.092 €

- Squadra Aib e Pc di Demonte Odv 6.043 €

- Croce Rossa Italiana Comitato di Dronero Odv 2.356 €

- Croce Rossa Italiana Comitato di Monesiglio 6.000 €

- Gruppo civico Protezione civile di Monticello d’Alba 9.663 €

- Gruppo Volontari di Protezione civile di Novello Odv 15.000 €

- Squadra Aib e Pc di Sanfront Odv 4.700 €

Come evidenzia il presidente Alberto Cirio “il Piemonte si distingue nelle emergenze grazie a questa preziosa squadra di volontari. In anni segnati da sfide straordinarie ed uniche, come quelle passate come il Covid e la siccità, la disponibilità e la capacità operativa del nostro sistema di Protezione civile piemontese non sono mai venute meno. Queste risorse sono cruciali per continuare a migliorare e mantenere efficiente la strumentazione a disposizione dei gruppi”.

“Le emergenze degli ultimi anni ci hanno posto di fronte a sfide senza precedenti - rileva l’assessore alla Protezione civile Marco Gabusi -. Tramite questo finanziamento intendiamo fornire ai gruppi di volontari le risorse necessarie, come nuove divise, dispositivi di protezione individuale all'avanguardia, mezzi essenziali come motopompe e motoseghe. Questo contributo è un passo significativo per potenziare la preparazione e la prontezza dei nostri volontari nella gestione delle situazioni di emergenza”.