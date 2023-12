Che tempo farà: fine 2023 e inizio 2024 grigio e con ancora poche precipitazioni

Temperature con poca escursione termica là dove la nuvolosità o le nebbie saranno costanti, mentre le massime saranno in risalita nelle zone più soleggiate. Valori massimi quindi compresi tra 8 e 13 °C, localmente più alte sulle coste liguri. Minime generalmente sopra lo zero con valori compresi tra 4 e 8 °C, 8-12 °C sulle coste. Non sono escluse tuttavia locali brinate in caso di rasserenamenti notturni.