Alba, “Speciale Befana” e “Depositi aperti” al Museo Eusebio

Apertura straordinaria del Museo Eusebio ad Alba per l'Epifania.



MUSEO DEI PICCOLI - SPECIALE EPIFANIA

Venerdì 6 gennaio 2024, dalle ore 15 alle ore 18

Per festeggiare insieme l’Epifania, il Museo propone un pomeriggio di giochi e laboratori creativi alla scoperta delle scienze naturali. Le attività, in particolare, avranno come argomento i fossili e il mare e consentiranno ai piccoli partecipanti di imparare divertendosi. Ogni bambino realizzerà un oggetto da portare a casa. Consigliato per bambini dai 6 agli 11 anni.

Costo 1€ a bambino con merenda inclusa; prenotazione obbligatoria

DEPOSITI APERTI

Domenica 8 gennaio 2024, alle ore 16, prosegue anche per il 2024 l’appuntamento con i “Depositi aperti” del Museo civico “Federico Eusebio”.

Il Museo apre i suoi depositi sotterranei con una visita guidata alla sezione di archeologia. Un’ esperta del museo guiderà i visitatori alla scoperta di reperti archeologici che per ragioni di conservazione, spazio e ricerca non possono essere esposti negli spazi museali. La visita continuerà alla Città Invisibile, sito archeologico posto sotto piazza Risorgimento. Qui si avrà la possibilità di osservare ciò che rimane del passato romano e medievale della città, tra resti del foro di Alba Pompeia e le imponenti strutture delle case torri-medievali.

Partecipazione al costo del biglietto del Museo: intero € 3; ridotto € 1; gratuito per possessori Abbonamento Musei e bambini fino a 10 anni.

Per info e prenotazioni:

Museo civico archeologico e di scienze naturali “Federico Eusebio”

Via Vittorio Emanuele II, 19 – Alba

museo@comune.alba.cn.it