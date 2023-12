Marene, presentata la stagione teatrale 2024

Mercoledì 28 dicembre è stata presentata ufficialmente la stagione teatrale 2024 di Marene all’Auditorium Erano presenti la Neo-Presidente del Circolo Noi, Elisa Racca, la sindca Roberta Barbero, il parroco DonAldo Giraudo e tutto il Gruppo di Volontari che si occupa della programmazione, comunicazione e gestione dei singoli eventi.

La Stagione 2024 si presenta con un calendario di 8 spettacoli: 4 di questi rientrano nel filone del Teatro Educativo per Ragazzi e sono divisi in base alle diverse fasce d’età. Per il secondo anno, grazie alla preziosa collaborazione con la Compagnia il Melarancio di Cuneo, si riproporrà ai ragazzi l’esperienza dell’andare a teatro con la famiglia (genitori, fratelli, sorelle, nonni).

Si inizierà il 13 e 14 gennaio con lo Spettacolo “Che fine ha fatto Gretel”, rivolto ai ragazzi delle scuole elementari, mentre i26 gennaio Il teatro di Emergency presenterà “Stupidorisiko” – Una geografia di guerra per ragazzi della terza media, delle superiori, giovani e adulti.

Il 25 febbraio andrà in scena “Azzurra e sole”per i bambini della scuola dell’infanzia, mentre il 1 marzo la compagnia Arione de Falco presenterà “Storia di un No”, con la quale i narratori racconteranno al pubblico di storie e situazioni sul mondo affettivo degli adolescenti. Tema più che mai attuale dopo le recenti vicende che parlano di amori tossici. Questo spettacolo sarà rivolto principalmente ai ragazzi delle scuole medie e superiori ed alle rispettive famiglie.

Altri 4 spettacoli saranno per un pubblico più generalista: il 3 febbraio il gruppo musicale 4Sangiu di Savigliano presenterà “Siamo tutti piccoli principi” con la partecipazione attiva di alcune classi delle scuole del Plesso Scolastico di Marene.

Seguiranno 3 commedie brillanti: il 17 febbraio Il Teatro del Marchesato di Saluzzo presenterà “Piovono italiani”. Il 23 marzo la Banda Brusca di Bene Vagienna porterà in scena “Prova d’amore” ed infine 13 aprile sarà l’occasione per ospitare il Piccolo Teatro di Bra con la commedia “Siamo fuori di testa” .

La stagione verrà realizzata grazie all’importante sostegno economico del Comune di Marene, della Fondazione CRS e della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano Spa.

Grande il coinvolgimento dei volontari della Biblioteca di Marene, delle insegnanti della primaria e secondaria di primo grado di Marene (in particolare le referenti di Plesso Maestra Silvia Fiorito e Prof.ssa Maura Ghibaudo) di tanti adulti e animatori della Parrocchia che si sono messi in gioco facendosi parte attiva in tutte le fasi dell’organizzazione.