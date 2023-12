Si chiude il risiko della sanità in Piemonte: pioggia di nomine, ufficializzato Tranchida al Santa Croce

Tre conferme, due passaggi di grado e una new entry: si chiude così il risiko di fine anno della sanità in Piemonte.

Questa mattina la giunta Cirio ha dato il via libera alle nomine in ambito sanitario. Giovanni La Valle, Carlo Picco e Franca Dall'Occo sono infatti stati riconfermati Direttori Generali - rispettivamente - della Città della Salute, ASL Città di Torino e ASL To3.

Cuneo ed Orbassano

Livio Tranchida, da inizio maggio commissario dell'azienda ospedaliera Santa Croce di Cuneo dopo le dimissioni di Elide Azzan, ne è stato nominato Direttore Generale. La nomina è stata ufficializzata oggi con delibera di Giunta, ma era già stata anticipata dall'assessore Icardi lo scorso venerdì ai microfoni di Targatocn.

Iter analogo per Davide Minniti al San Luigi di Orbassano. Azienda Sanitaria Zero, non più in regime commissariale, sarà guidata da Adriano Leli.