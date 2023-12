Occhio al calendario: tutti i ponti (e le festività) del 2024

Ogni anno è così: a fine dicembre si passa ai raggi X il nuovo calendario alla ricerca dei giorni cerchiati in rosso (il colore della festività) per organizzare viaggi e gite fuori porta, grazie a qualche ponte. No, non quelle costruzioni che uniscono le sponde di un fiume, ma quelli vacanzieri che tutti aspettiamo con grande gioia.

Ma quali sono i ponti e le festività del 2024 che ci permetteranno di godere più tempo libero in famiglia, in coppia, con amici e anche da soli? Prendete nota.

Inizio dell’anno

Il 2024 inizia subito con un weekend lungo, visto che Capodanno cade di lunedì, perfetto per trascorrere l’inizio dell’anno fuori città. La seconda festività dell’anno, l’Epifania (6 gennaio), è un sabato, quindi a meno che non ricadiate nelle categorie che sono al lavoro nel fine settimana, vale solo come un weekend per salutare le lunghe vacanze natalizie.

Carnevale

Per Carnevale, dall’8 (giovedì grasso) al 13 febbraio (martedì grasso), non ci sono giorni festivi per i lavoratori, ma tradizionalmente è il periodo in cui si organizzano le settimane bianche o minivacanze nelle località famose per le sfilate carnevalesche. Ci sono Ivrea, Nizza, Loano, Viareggio, Venezia… Insomma, per tutti i gusti.

Pasqua

Con la primavera arriva anche qualche gioia in più. Pasqua quest’anno cade il 31 marzo ed essendo sempre una domenica si porta dietro sabato e il lunedì di Pasquetta. Tre giorni per godersi i primi tepori o una gita fuori porta.

Festa della Liberazione

Il primo vero ponte è la Festa della Liberazione. Quest’anno il 25 aprile cade di giovedì, quindi basta aggiungere un venerdì di ferie per fare una vacanza di quattro giorni. Tempo più che sufficiente per organizzare una bella trasferta in Italia o anche all’estero. Se cercate una meta diversa dal solito, secondo Skyscanner tra le destinazioni emergenti per il 2024 c’è Pola, sulla punta dell’Istria croata, poi Mumbai (India) e Skopje, capitale della Macedonia del Nord. Completano la top 5 Madeira (Portogallo) e Ginevra (Svizzera).

Festa dei lavoratori

Per il ponte successivo non bisogna attendere molto: il 1° maggio è la Festa dei lavoratori ed è un mercoledì: con due giorni di ferie (lunedì e martedì o giovedì e venerdì) si potranno ricavare ben cinque giorni di vacanza. Vista la spinosa questione dei costi, teniamo presente che le mete con il miglior rapporto qualità-prezzo nel 2024, sempre secondo Skyscanner, pare siano Abu Dhabi (Emirati Arabi), Belgrado (Serbia) e Tirana (Albania).

Festa della Repubblica

Il primo ponte che non è possibile sfruttare sarà per la Festa della Repubblica, il 2 giugno: nel 2024 sarà di domenica, quindi per progettare una vera vacanza bisogna aspettare l’estate.

Ferragosto

La buona notizia è che il 15 agosto è di giovedì e ci regalerà un ponte di 4 giorni da sfruttare prendendo solo un giorno di ferie. Sì, da sfruttare perché settembre e ottobre passeranno senza particolari occasioni, bisognerà accontentarsi dei classici fine settimana.

Ognissanti

Ognissanti è il 1° novembre, un venerdì. Cosa c’è dopo il venerdì? Ça va sans dire, il weekend! E in questo periodo c’è ancora tantissimo da scoprire, grazie al clima mite dell’area mediterranea.

Immacolata

Dicembre è il mese delle feste per eccellenza. Niente da fare per l’Immacolata che cadrà domenica 8 dicembre, ma a Natale si potrà sognare in grande, dato che il 25 dicembre sarà mercoledì e Santo Stefano (26 dicembre) giovedì. Chiedendo soltanto un giorno di ferie (venerdì 27 dicembre) si potranno ottenere 5 giorni di vacanza, utili per delle belle sciate in montagna.

Santi patroni

A queste festività va poi aggiunta la festa del patrono che ovviamente varia da comune a comune. Bra, ad esempio, festeggia la Madonna dei Fiori l’8 settembre che nel 2024 cadrà di domenica. Non va meglio ad Alba, visto che il patrono San Lorenzo è in calendario sabato 10 agosto e nemmeno a Cuneo con San Michele che cadrà domenica 29 settembre.