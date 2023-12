Ancelotti al Real Madrid fino al 2026, contratto rinnovato

(Adnkronos) - Carlo Ancelotti prolunga il contratto con il Real Madrid fino al 30 giugno 2026. Il club blanco ufficializza il rinnovo dell'accordo con l'allenatore italiano, che si lega alla società iberica per altre 2 stagioni. Cade, così, l'ipotesi di vedere Ancelotti sulla panchina del Brasile come ct della selecao. Le voci di un futuro verdeoro per Ancelotti si sono inseguite per mesi: ora, l'annuncio del Real Madrid cambia totalmente le carte in tavola. Ancelotti ha allenato il Real già per 5 stagioni vincendo 10 titoli: 2 Champions League, 2 Mondiali per club, 2 Supercoppe europee, 1 Liga, 2 Coppe del Re e 1 Supercoppa di Spagna.