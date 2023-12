(Adnkronos) -

Una persona è morta in un incidente stradale che ha visto coinvolta un'auto e una moto sul Grande Raccordo Anulare di Roma dove è temporaneamente chiusa la rampa di immissione sulla A91 Roma-Fiumicino per il traffico proveniente dalla carreggiata interna. Anas riferisce che le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.