Tajani “Maggioranza coesa, sul Superbonus ha vinto il buonsenso”

ROMA (ITALPRESS) - Sui bonus edilizi "ha vinto il buonsenso e la ragionevolezza. Noi di Forza Italia siamo molto soddisfatti. Avevamo chiesto una sorta di sanatoria per evitare che cittadini perbene e imprese dovessero restituire i soldi e c'è stata. Ma nessuno ha perso". Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani."E' stata una trattativa dura. Ma ci siamo visti in preconsiglio con il ministro Giorgetti e il sottosegretario di Stato Mantovano e c'è stata comprensione. Abbiamo condiviso il principio - sottolinea il segretario di Forza Italia -. Tant'è che in Consiglio dei ministri il provvedimento è arrivato all'unanimità. Io sono contrario alle liti".Per Tajani "la maggioranza è coesa. Poi certo si discute. In Consiglio dei ministri ci si vede per questo. Altrimenti ci scambieremmo delle e-mail"."Il Superbonus è stato gestito malissimo dal governo Conte. Non si sono fatti i controlli e tanta gente si è presa i soldi senza aver fatto i lavori - sottolinea il vicepremier -. E ha creato un buco nei conti dello Stato. Che c'entra con la misura approvata adesso? Qui parliamo di cittadini perbene e imprese oneste".- Foto: Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).