Volley maschile A2: sabato la prima di ritorno, Cuneo riceve la capolista Grottazzolina

La prima metà della Regular Season in Serie A2 Credem Banca si è chiusa con il Boxing Day di Santo Stefano senza sussulti in vetta alla classifica, con Grottazzolina già campione d’inverno in anticipo e ora al comando con sette lunghezze di vantaggio sulle prime inseguitrici, Prata di Pordenone e Cuneo, entrambe a 27 punti davanti a Ravenna che ne ha 26.

Al contrario di SuperLega Credem Banca e Serie A3 Credem Banca, il giro di boa non ha avuto nessun impatto sulla griglia della Coppa Italia di categoria, quest’anno in programma al termine della stagione regolare.

Domani, sabato 30 dicembre, è previsto il vernissage del girone di ritorno con le 14 formazioni tutte in campo. Due gli anticipi del calendario: alle 17.00 si incrociano Aversa e Cantù, mentre alle 19.00 Castellana Grotte ospita Brescia. I cinque incontri rimanente sono tutti da disputare in simultanea alle 20.30: Siena si misura con Ortona, Cuneo insidia la prima della classe Grottazzolina, Porto Viro accoglie Ravenna, Pineto se la vede con Santa Croce, mentre Reggio Emilia affronta Prata.

CUNEO-GROTTAZZOLINA

Sfida da piani alti in Piemonte tra la terza forza della classifica e i campioni d’inverno. Sabato, alle 20.30, va in scena il sesto match in Serie A tra Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo e Yuasa Battery Grottazzolina. Per quattro volte in cinque incroci ha avuto la meglio il team marchigiano, vittorioso anche all’andata. Al giro di boa Cuneo ha timbrato un 3-1 esterno contro Cantù, la capolista ha battuto Aversa in tre set, con Rasmus Nielsen capace di siglare 37 punti a tempo record.

Classifica Serie A2 Credem Banca: Yuasa Battery Grottazzolina 34, Tinet Prata di Pordenone 27, Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 27, Consar Ravenna 26, Emma Villas Siena 25, Consoli Sferc Brescia 21, Delta Group Porto Viro 19, Kemas Lamipel Santa Croce 16, WOW Green House Aversa 16, Pool Libertas Cantù 16, Conad Reggio Emilia 16, Abba Pineto 12, BCC Tecbus Castellana Grotte 9, Sieco Service Ortona 9