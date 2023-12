Ceva nell’ultimo consiglio comunale del 2023 approva il Piano di Protezione Civile

Approvato in consiglio comunale a Ceva, il piano di protezione civile comunale e la grande novità è che sarà anche in formato digitale. Questo permetterà un collegamento rapido e in tempo reale tra cittadini, amministrazione e protezione civile, per poter comunicare eventuali emergenze e pericoli e, nello stesso momento, correre ai ripari per tutelare al massimo la sicurezza di persone e territorio.

“Con l’aggiornamento della normativa sui piani di protezione civile - spiega l’assessore Andrea Minazzo - si è reso necessario realizzare un nuovo piano comunale che recepisse tutte le nuove direttive. Per fare questo, si è provveduto nei mesi scorsi ad organizzare diversi incontri con la società alla quale è stato affidato l’incarico di riscrittura del pieno. L’obiettivo era quello di armonizzare la situazione esistente con le nuove normative e recepire anche le indicazioni individuate nel piano di protezione civile provinciale, anch’esso approvato recentemente”.

Il lavoro è stato quindi lungo ed articolato, com precisa lo stesso assessore Minazzo: “prima di tutto, durante i precedenti consigli comunali, è stato approvato un nuovo regolamento di Disciplina di organi e strutture di Piano Comunale, e di conseguenza si sono nominati il comitato comunale di protezione civile, l’unità di crisi comunale ed il comitato di coordinamento comunale del volontariato di protezione civile. Dopodiché si è provveduto all’approvazione, proprio nell’ultimo consiglio comunale, del piano di protezione civile comunale”.

Arrivati a questo punto l’iter si è concluso, in attesa che nei prossimi giorni ci sia la “digitalizzazione”.

“Al più presto - prosegue Andrea Minazzo - verrà inserito nel sito comunale un geoportale, dove chi accederà potrà vedere e consultare il piano di protezione civile, i vari bollettini di allertamento, le fasi operative attivate, le aree di emergenza, i comportamenti da tenere in caso di emergenza e molte altre informazioni utili. Ricordo che chiunque volesse consultarlo in forma cartacea, una copia è depositata presso gli uffici comunali. Inoltre - prosegue l’assessore alla Protezione civile - nei prossimi mesi l’amministrazione organizzerà delle serate dove il tecnico che ha redatto il nuovo piano, spiegherà il contenuto e il suo funzionamento alla popolazione”.

Il piano di protezione civile comunale digitalizzato è estremamente importante, perché attraverso la sua consultazione, ha concluso l’assessore Minazzo: “si potranno vedere i punti di raccolta in caso di emergenza, il posizionamento della centrale operativa della macchina dei soccorsi, i numeri utili, i livelli di criticità e molti altre informazioni. È nostra intenzione anche far conoscere ai cebani l’applicazione “FLAGMII” scaricabile gratuitamente sui propri smartphone e molto utile per la messaggistica di allertamento in caso di calamità”.