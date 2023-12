"Giocattoli in Movimento" ad Alba: i doni saranno consegnati alla Pediatria di Verduno

Cavalli a dondolo, bambole, palloni, costruzioni e molto altro. Sacchi e sacchi di doni. Sono moltissimi i giochi raccolti oggi, sabato 30 dicembre, ad Alba durante l’iniziativa “Giocattoli in Movimento” promossa dal Movimento 5 Stelle in collaborazione con l’associazione “Luigi Parruzza”.



“Ancora una volta gli Albesi hanno dimostrato un cuore d’oro - commenta sodisfatto il consigliere regionale Ivano Martinetti - i doni saranno consegnati al reparto di pediatria dell’ospedale di Verduno. Porteremo un po’ di felicità ai piccoli pazienti che ne hanno davvero un gran bisogno”.



Giocattoli in Movimento contribuisce inoltre al riuso del materiale di gioco, in modo da evitare che oggetti ancora utili e in buono stato finiscano in discarica.